Nach einem Lkw-Unfall ist die A3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd einen halben Tag lang komplett gesperrt gewesen. Der Verkehr staute sich auf vielen Kilometern. Zeitweise galt eine Gefahrenwarnung für Anwohnerinnen und Anwohner.

Videobeitrag Video Drohnenflug: Autobahnsperrung nach Lkw-Unfall auf A3 Video Die verunglückten Lastwagen auf der A3 bei Limburg. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Die A3 zwischen Frankfurt und Köln ist am Mittwoch zwischen Bad Camberg (Limburg-Weilburg) und Limburg-Süd in beiden Richtungen gesperrt worden. Ein Gefahrgut-Lkw war am Vormittag auf einen weiteren Lkw aufgefahren und zur Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Fahrer des Gefahrgut-Lkw. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der andere Beteiligte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Lösungsmittel giftig beim Einatmen

Die Feuerwehr sicherte laut Polizei die Unfallstelle in Schutzanzügen. Bei dem Gefahrgut handelt es sich um Dichlormethan, wie aus der Gefahr- und Stoffnummer am Tank hervorgeht (Gefahrnummer 60, UN-Nummer 1593). Es wird als Lösungsmittel verwendet und gilt als giftig beim Einatmen.

Vorsorglich, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei West dem hr auf Nachfrage mitteilte, wurde der Auflieger des Gefahrgut-Lasters leer gepumpt. Es sei "nur ganz wenig von dem Gefahrgut" ausgetreten. Von dem Lösungsmittel sei nichts ins Erdreich eingedrungen.

Videobeitrag Video hr-Reporter auf A3: kilometerlange Staus nach Gefahrgut-Unfall Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Leitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg veröffentlichte gegen 17.30 Uhr als Vorsichtsmaßnahme eine Gefahrenmitteilung: "Aufgrund eines Gefahrgutunfalls auf der Bundesautobahn 3 in Höhe Brechen-Werschau verlassen Sie das Freie und begeben Sie sich in ein Gebäude", hieß es darin.

Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Gebäude-Lüftungsanlagen ausschalten. Dies diene zur Vorsorge, da ein Gefahrstoffaustritt im Rahmen der aktuellen Bergungsarbeiten nicht ausgeschlossen werden könne.

Bald darauf wurde die Warnung aufgehoben. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Bild © 5vision.news

Jedoch müsse die Fahrbahn in Richtung Köln vorsichtshalber an der Unfallstelle gereinigt werden, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Autobahn bleibe bis in die Nacht gesperrt. Die Fahrspuren in der Gegenrichtung - nach Frankfurt - wurden um kurz vor 21.30 Uhr wieder freigegeben.

Lange Staus in beiden Richtungen

Die Verkehrsbehinderungen seit dem Vormittag waren erheblich: In beiden Richtungen staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von rund 20 Kilometern. Noch gegen 21 Uhr meldete die hr-Verkehrsredaktion eine Staulänge in Richtung Köln von 16 Kilometern, in Richtung Frankfurt von vier Kilometern.

Eine Stunde später waren es in Richtung Köln immer noch acht Kilometer, auch in der gegenrichtung gab es weiterhin Stau. Die örtlichen Umleitungen waren zeitweise überlastet.

Die hr-Verkehrsredaktion informiert hier laufend über die Verkehrslage und empfiehlt Umleitungen.