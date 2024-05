Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw ist die A3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd komplett gesperrt. Es gibt in Richtung Frankfurt und in Richtung Köln kilometerlange Staus. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die A3 zwischen Frankfurt und Köln wurde am Mittwoch zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd (beide Limburg-Weilburg) in beiden Richtungen gesperrt. Ein Gefahrgut-Lkw war am Vormittag auf einen weiteren Lkw aufgefahren und zur Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Fahrer des Gefahrgut-Lkw. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der andere Beteiligte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Lösungsmittel giftig beim Einatmen

Die Feuerwehr sicherte laut Polizei die Unfallstelle in Schutzanzügen. Bei dem Gefahrgut handelt es sich um Dichlormethan, wie aus der Gefahr- und Stoffnummer am Tank hervorgeht (Gefahrnummer 60, UN-Nummer 1593). Es wird als Lösungsmittel verwendet und gilt als giftig beim Einatmen.

Von dem giftigen Gefahrstoff ist nichts ausgetreten, wie die Polizei dem hr auf Nachfrage mitteilte. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Bild © 5vision.news

Lange Staus in beiden Richtungen

Die Verkehrsbehinderungen seit dem Vormittag sind erheblich: In beiden Richtungen staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer. In Richtung Köln hatte der Stau laut hr-Verkehrsredaktion gegen 16 Uhr eine Länge von 17 Kilometern, in Richtung Frankfurt von 10 Kilometern.

Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, eine Rettungsgasse für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge freizuhalten. Die Sperrung sollte laut hr-Verkehrsredaktion "wahrscheinlich bis mindestens in die frühen Abendstunden andauern". Es wurden Umleitungen eingerichtet.

Umleitungen empfohen

In Richtung Köln wurde empfohlen, ab Bad Camberg über die U70 zu fahren. In Richtung Frankfurt sollten Verkehrsteilnehmer ab Limburg-Süd über die U55 fahren. Die örtlichen Umleitungen waren am Nachmittag überlastet.

Als weiträumige Umleitung wurde in Richtung Köln empfohlen: ab Seligenstadt über die A45 zum Kreuz Olpe und die A4. Die hr-Verkehrsredaktion informiert hier laufend über die Verkehrslage.