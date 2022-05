Mann überfällt Discounter in Rödermark

Geld erbeutet Mann überfällt Discounter in Rödermark

Am späten Montagabend ist ein Discounter in der Kon- rad-Adenauer-Straße in Rödermark (Offenbach) überfallen worden.

Laut Polizei betrat gegen 19.40 ein Mann die Filiale im Stadtteil Urberach und forderte mit gezogener Pistole die Herausgabe von Geld. Nachdem eine Kassiererin ihm dies ausgehändigt hatte, floh er. Wie viel Geld er erbeutet, war zunächst unklar.