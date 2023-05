Mit einer international abgestimmten Polizeiaktion sind Ermittler am Dienstag gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger vorgegangen.

In den Niederlanden habe es neun Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Die fünf Tatverdächtigen sollen an Sprengungen in mehreren Bundesländern beteiligt gewesen sein - unter anderem in Hessen. Gelnhausen soll einer der Tatorte der Bande gewesen sein. Die Festgenommenen sind zwischen 23 und 38 Jahre alt und sollen insgesamt für 22 Sprengungen verantwortlich sein.