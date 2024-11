Geldautomatensprenger in Hanau verurteilt

Ein Trio von Geldautomatensprengern ist am Dienstag vom Hanauer Landgericht zu Gefängnisstrafen zwischen drei Jahren und drei Monaten und sechs Jahren verurteilt worden.

Veröffentlicht am 05.11.24 um 18:14 Uhr

Die Tatorte lagen in Hasselroth (Main- Kinzig) und in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen). Zwei zum Tatzeitpunkt Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren bekamen Jugendstrafen. Ein 25-Jähriger, der an einer Tat beteiligt war, erhielt sechs Jahre. Das Trio gehörte zur seit mehreren Jahren agierenden und aus den Niederlanden stammenden Geldautomatensprenger-Szene.