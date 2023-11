Geldautomat in Heringen gesprengt

In einem Bankvorraum in Heringen (Hersfeld-Rotenburg) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt.

Anschließend flohen sie laut Polizei. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist noch unklar. Die Bank wurde stark beschädigt und soll nun von Statikern geprüft werden. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.