Geldautomat in Knüllwald gesprengt - Filiale zerstört

Kurzmeldung Geldautomat in Knüllwald gesprengt - Filiale zerstört

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Knüllwald (Schwalm-Eder) einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale gesprengt.

Der Vorraum der Filiale im Ortsteil Remsfeld wurde durch die Explosion um 3 Uhr komplett zerstört, Trümmerteile lagen weit über die Straße verteilt.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Sachschaden schätzen die ermittelnden Beamten auf rund 300.000 Euro. Noch ist unklar, ob und wie viel Geld die Kriminellen erbeutet haben. Eine Großfanhdung läuft.