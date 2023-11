Geldautomat in Lützelbach gesprengt

In Lützelbach-Seckmauern im Odenwald ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Zeugenaussagen sollen mindestens drei Täter beteiligt gewesen sein. Das Gebäude der Volksbankfiliale wurde bei der Explosion erheblich beschädigt. Die Täter sollen in einem dunklen Fahrzeug geflohen sein. Ob und wie viel Geld sie erbeutet haben, ist noch unbekannt. Die Fahndung lief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.