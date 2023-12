Geldautomat in Wohnhaus gespreng

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Taunusstein (Rheingau-Taunus) im Ortsteil Neuhof einen Geldautomaten in einem Wohn- und Gewerbehaus gesprengt.

Anwohner meldeten einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Mindestens drei Täter flüchteten danach in einem Auto in Richtung A3. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst unklar.