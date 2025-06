An Bahnübergang in Gersfeld

An einem Bahnübergang im osthessischen Gersfeld ist ein Zug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer und mehrere Fahrgäste erlitten einen Schock. Im Zug war auch eine Schulklasse.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen an einem unbeschrankten Bahnübergang in Gersfeld (Rhön). Nach Angaben der Bundespolizei gab der Lokführer ein Warnsignal ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Trotzdem kollidierte die Bahn mit dem Lastwagen, dessen Heck auf die Schienen ragte.

Schwer verletzt wurde niemand. Mehrere Menschen erlitten einen Schock, darunter der Lkw-Fahrer, einige Insassen der Bahn und eine Zeugin. Der 44 Jahre alte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Bahn befanden sich rund 30 Schülerinnen und Schüler.

Beschädigter Zug und Einsatzkräfte auf Bahngleisen bei Gersfeld.

Baustraße am Bahnübergang

Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst unklar. An dem Bahnübergang, der über einen Feldweg führt, wird derzeit eine Zufahrtstraße zu einer Baustelle eingerichtet. Der Lkw hatte Stahlplatten dafür geladen.

Ob der Fahrer den Zug beim Rückwärtsfahren oder Wenden übersehen hat, werde nun ermittelt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Das Heck des Lkw ragte auf den Bahnübergang. Bild © Fuldamedia

Strecke wieder frei

Nach rund drei Stunden wurde die Strecke wieder freigegeben. Der Zug konnte selbstständig wieder zurück nach Fulda fahren. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Bundespolizei nicht sagen.