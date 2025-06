Einbrecher in Kassel löst Alarm aus

Auf frischer Tat ertappt haben Polizisten in der Nacht zum Freitag einen Einbrecher in der Kasseler Innenstadt.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 12:53 Uhr

Der 46-Jährige löste bei seinem Einbruch in einen Elektrofachhandel den Alarm aus, so dass ihn die Beamten noch am Gebäude festnehmen konnten.