Kradfahrerin nach Unfall per Helikopter ins Krankenhaus

Nach einem Alleinunfall in Gersfeld (Fulda) ist eine schwer verletzte Kradfahrerin am Samstag per Helikopter ins Krankenhaus nach Würzburg geflogen worden.

Sie war laut Polizei in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gestürzt. Die 54-Jährige stammt aus Würzburg.