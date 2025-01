Geschoss durchschlägt Autoscheibe in Dietzenbach - Ermittlungen

Ein Projektil hat am Silvesterabend die Autoscheibe eines Wagens in Dietzenbach (Offenbach) durchschlagen, in dem sich eine 37-Jährige mit ihrem Kind aufhielt.

Beide blieben unverletzt, obwohl sie von Glassplittern getroffen wurden. Die Polizei ermittelt wegen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Projektil von einem Luftgewehr stammt.