Die Polizei in Rüsselsheim hat bei Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt einen Autofahrer erwischt, der mit 101 km/h statt Tempo 50 unterwegs war.

Auf den 20-Jährigen kommen 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot zu, wie die Beamten am Freitag meldeten. Insgesamt wurden am Donnerstag 29 Tempoverstöße erfasst.