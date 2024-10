Gewalttat in Lampertheim

Rund einen Monat nachdem eine Joggerin erstochen auf einem Waldpfad bei Lampertheim aufgefunden wurde, sucht die Polizei weiter Zeugen. Vor allem zwei noch unbekannte Männer, die in Tatortnähe gesehen wurden, werden dringend gesucht.

Veröffentlicht am 17.10.24 um 17:04 Uhr

Die beiden Männer könnten möglicherweise "für den Fortgang der Ermittlungen wichtige Hinweise geben", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Darmstädter Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Auch einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eine Joggerin in einem Waldstück bei Lampertheim (Bergstraße) tappen die Emittler noch weitgehend im Dunkeln.

Zwei Männer könnten Hinweise liefern

Einer der Männer soll sich am Tattag, dem 16. September, zwischen 10.15 und 10.20 Uhr in der Nähe der Grillhütte am ehemaligen Parkplatz des Lorscher Wegs aufgehalten und dort auf einem Baumstamm gesessen haben.

Er soll etwa 30 bis 50 Jahre alt sein. "Er ist hellhäutig und trug eine schwarze Kappe sowie ein schwarzes, weites Oberteil, das als Jacke oder Pullover beschrieben wurde", teilten die Ermittler mit. Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Ein weiterer Mann soll sich zwischen 10.30 und 11.00 Uhr im Bereich des Wasserwerks aufgehalten haben. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben.

Bekleidet war er den Angaben anderer Zeugen zufolge mit einem dunkelgrauen oder schwarzen Kapuzenpullover, einer Hose mit Tarnfleck-Muster sowie halbhohen schwarzen Schuhen.

Suche nach Pkw mit Wormser Kennzeichen

Zudem werden Zeugen gesucht, denen am Tattag gegen 11.30 Uhr ein heller Kleinwagen mit Wormser Kennzeichen (WO) aufgefallen ist. Das Fahrzeug soll vom Waldparkplatz Bürstadt in Richtung Bürstadt gefahren sein und könnte möglicherweise vom Wasserwerk gekommen sein.

Das 36 Jahre alte Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau, die mit ihrer Familie in Lampertheim lebte, am Vormittag des 16. Septembers, einem Montag, getötet wurde. Ihr Auto stand auf einem nahegelegenen Waldparkplatz.

Bislang sind laut Ermittler 205 Hinweise zu dem Tötungsdelikt bei der Polizei eingegangen. "Diese werden aktuell abgearbeitet und bewertet", hieß es. Der Fall war unter anderem schon Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst".