Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer Joggerin in Lampertheim versucht die Mordkommission über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" neue Hinweise zu bekommen. Auch ein Raubüberfall aus dem Main-Kinzig-Kreis ist Thema.

Diese zwei Fälle geben den Ermittlern so große Rätsel auf, dass sie sich am Mittwochabend in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst (20.15 Uhr) an die Öffentlichkeit wenden wollten:

Am 16. September 2024 wird eine 36 Jahre alte Frau tot in einem Waldstück in Lampertheim (Bergstraße) entdeckt. Weil ihr Körper mehrere Stichverletzungen aufweist, steht für Polizei und Staatsanwaltschaft schnell fest, dass die Frau gewaltsam getötet worden sein muss. Von wem und warum, dazu fehlt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt aber bis heute jede Spur.

Der zweite hessische Fall liegt schon deutlich länger zurück: Zwei noch immer Unbekannte hatten kurz vor Heiligabend 2022 einen Einkaufsmarkt in Schöneck (Main-Kinzig) überfallen - und trotz Öffentlichkeitsfahndung fehlt noch immer eine heiße Spur zu den Flüchtigen. Über den Fall wird in der Sendung der zuständige Kripo-Ermittler mit Moderator Rudi Cerne sprechen.

Ermittler hoffen auf Zeugen

Im Fall der getöteten Joggerin aus Lampertheim sollte eine Ermittlerin aus der 30-köpfigen Mordkommission, die auf den Fall angesetzt wurde, zu Gast sein.

Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

"Womöglich gibt es ja Zeugen, die nicht hier aus Hessen kommen, und an dem Tag auf der Durchreise waren", erhoffte sich Staatsanwalt Joachim Hauschild von der Sendung. Denn noch immer sei völlig unklar, wer die Frau getötet haben soll und welches Motiv hinter der Tat steckt.

Zum Joggen im Wald

Die 36-Jährige war am Montag vor zwei Wochen vormittags zum Joggen aufgebrochen und auf einem Weg zwischen dem Bürstädter Waldparkplatz und dem Parkplatz am Neuschloß in Lampertheim tot aufgefunden worden. Das Auto der Frau fanden die Beamten auf dem nahegelegenen Waldparkplatz Lampertheim.

Die Frau lebte nach Angaben der Polizei mit ihrer Familie im Lampertheim. Die Ermittler baten auch darum, insbesondere in den sozialen Netzwerken keine falschen Tatsachen, Mutmaßungen oder Spekulationen zu der Tat zu verbreiten.

Seit der Sendung vom Mittwoch gingen bereits neue Hinweise ein. "Diese Hinweise werden jetzt überprüft", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einzelheiten wurden mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht genannt.

Raubüberfall: Fahndung bislang erfolglos

Auch zur Tat im Schönecker Supermarkt 2022 liefen laut der Polizei Südosthessen bereits "intensive Ermittlungen", aber bislang ohne Erfolg: Die beiden Männer wurden zwar auf Überwachungskameras gefilmt, trugen jedoch medizinische Masken und Kapuzen, sodass wenig auf den Fahndungsfotos zu erkennen ist.

Das Duo hatte sich den Ermittlern zufolge am 23. Dezember 2022 bis zum Ladenschluss um 22 Uhr in dem Supermarkt aufgehalten und dann mit einer Schusswaffe und einem Messer die Kassiererinnen bedroht, sodass diese Bargeld und einen Tresor herausgaben. Mit mehreren tausend Euro flüchteten die beiden Täter daraufhin - wohin ist unklar.