Tote und Verletzte nach Schüssen in Hanau, ein toter Verdächtiger und ein Bekennervideo: Wir berichten im Liveticker zur Lage in Hanau.

+++ hessen extra zur Gewalttat von Hanau +++

10:24 Uhr: Das hr-fernsehen berichtet heute ab 10:45 Uhr über die Ereignisse in Hanau. Zunächst gibt es eine Extra-Ausgabe der tagesschau, danach folgt um 11:15 Uhr ein hessen extra, in dem das Geschehen zusammengefasst wird. Mehr dazu erfahren Sie hier .

+++ SPD-Chefin: "Nicht wachsam genug"

10:20 Uhr: Auch Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser zeigte sich bestürzt über den Anschlag von Hanau. "Wir waren nicht wachsam genug", sagte sie am Morgen. Heute stünde die Trauer im Vordergrund, ab morgen aber der Kampf gegen den Rechtsextremismus.

+++ Bouffier und Beuth im Video +++

10:16 Uhr: Hier äußern sich Ministerpräsident Bouffier und Innenminister Beuth (beide CDU) im Video zum Gewaltverbrechen von Hanau.

+++ Tatorte weiträumig abgesperrt +++

10:12 Uhr: So sieht es aktuell vor einem der beiden Tatorte, der Shisha-Bar Midnight, in Hanau aus. Die Ermittlungen laufen dort auf Hochtouren. Die Tatorte wurden weiträumig abgesperrt.

+++ Bouffier zeigt sich schockiert +++

9:58 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich schockiert über die Vorfälle in Hanau. Er könne sich nicht erinnern, dass der Landtag auf ein Ereignis mal so reagieren musste. Das Parlament hatte zuvor seine geplanten Sitzungen für heute abgesagt. Er habe zuvor bereits mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert und sie über die Lage informiert, sagte der Ministerpräsident. Bouffier kündigte zudem an, dass er am Nachmittag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Tatort in Hanau besuchen wolle.

+++ Beuth: Täter war bisher nicht aufgefallen +++

9:49 Uhr: Innenminister Beuth bestätigte im Landtag den Verdacht eines rechtsradikalen Hintergrunds. "Erste Ergebnisse deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv", sagte er. Es bestehe der Verdacht auf eine terroristische Tat. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen habe, stufe das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der mutmaßliche Täter weder dem Verfassungsschutz bekannt gewesen noch sei er bisher polizeilich in Erscheinung getreten. Aus Respekt vor den Opfern wurde die Sitzung des Landtags anschließend geschlossen.

+++ Minister Beuth zur Bluttat in Hanau +++

9:40 Uhr: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) äußerte sich am Morgen im Landtag zu den Vorfällen von Hanau. Der mutmaßliche Täter soll ein 43 Jahre alter deutscher Staatsbürger gewesen sein, der in Hanau wohnte. Beuth bestätigte auch, dass der Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Neben ihm habe die Leiche seiner 72-jährigen Mutter gelegen. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Auch eine Waffe wurde dort gefunden.

"Ich verurteile die Tat aufs Schärfste. Das ist ein Anschlag auf unsere freie Gesellschaft", sagte Beuth weiter. Zuvor hatte der Landtag eine kurze Gedenkminute abgehalten. Die für heute geplanten Plenardebatten wurden abgesagt.

+++ Merkel sagt Termine ab +++

9:29 Uhr: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte auf die Tat in Hanau. Sie sagte am Morgen einen geplanten Termin in Sachsen-Anhalt ab. "Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit.

+++ Landtag hält Gedenkminute ab +++

9:23 Uhr: Seine Sitzung hat der Hessische Landtag für heute zwar abgesagt, die Abgeordneten sollen aber kurz für eine Gedenkminute zusammenkommen, hieß es am Morgen aus dem Parlament. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) teilte zur Absage des Plenartages mit: "Das ist ein schweres Verbrechen, das uns alle bestürzt. Heute ist nicht der Tag für politische Debatten."

+++ Täter soll 43 Jahre alter Mann gewesen sein +++

9:18 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter von Hanau soll es sich nach Informationen von ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt um Tobias R., einen 43 Jahre alten Mann, handeln. Der mutmaßliche Täter hatte vor dem Gewaltverbrechen eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungs-Theorien im Internet verbreitet. In einem knapp einstündigen Video, das er auf YouTube veröffentlichte, behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

Hinweis: Wir zeigen das auch uns vorliegende Bekennervideo zur Tat in Hanau nicht in Gänze, sondern nur verpixelt als Standbild oder als nur wenige Sekunden lange Sequenz und ohne die Stimme des mutmaßlichen Attentäters. Wir wollen Tätern keine offene Bühne geben, die mit ihren Taten bewusst auf diesem Weg die Öffentlichkeit suchen.

+++ Polizei bittet um Hinweise +++

9:12 Uhr: Die Polizei hat eine Sonderseite im Internet eingerichtet, auf der sie um Hinweise zur Bluttat von Hanau bittet. Zeugen können dort anonym Fotos und Videos, die zur Aufklärung beitragen, einreichen .

+++ Landtag sagt Sitzungstag ab +++

9:06 Uhr: Der Wiesbadener Landtag hat seine für heute geplante Plenarsitzung abgesagt. Das sind wir den Opfern schuldig, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Günter Rudolph, am Morgen.

+++ Bundespolitiker drücken Bedauern aus +++

9:01 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) drückt den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Die schrecklichen Ereignisse in Hanau schmerzen uns alle", twittert der SPD-Politiker. "Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden." SPD-Parteichefin Saskia Esken sprach auf Twitter von "rechtem Terror" und ergänzte: "Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland."

+++ Innenminister äußert sich im Landtag +++

8:55 Uhr: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) will sich in Kürze im Landtag in Wiesbaden zu den Vorfällen in Hanau äußern. Gegen 9:15 Uhr wird seine Ansprache im Parlament erwartet. Hier können Sie das Geschehen im Landtag im Livestream verfolgen .

+++ Was wir bisher über die Tat wissen +++

8:49 Uhr: Sehr vieles ist bisher noch unklar zum Gewaltverbrechen in Hanau. Was wir bisher wissen und was nicht, haben wir hier zusammengefasst.

+++ Mutter tot neben mutmaßlichem Schützen +++

8:41 Uhr: Bei der Frau, die neben dem mutmaßlichen Täter in dessen Wohnung lag, soll es sich um die Mutter des Tatverdächtigen handeln. Dies teilte der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt über Twitter mit.

+++ Täter offenbar rechtsradikal +++

8:36 Uhr: Der Täter von Hanau handelte offenbar aus rechtsradikalen Motiven. Das geht aus Informationen hervor, die dem hr vorliegen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Das Video hat er wenige Tage vor der Tat bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen.

+++ Liveticker zur Tat in Hanau +++

8:30 Uhr: Wir berichten im Liveticker über die Ereignisse aus Hanau. Dort hat sich am späten Mittwochabend ein Gewaltverbrechen ereignet. Durch Schüsse in zwei Shisha-Bars sind insgesamt neun Menschen getötet worden, weitere wurden teils schwer verletzt. Auch der mutmaßlich Täter sowie eine weitere Person wurden in der Wohnung des Mannes tot aufgefunden. Die bisherige Zusammenfassung der Ereignisse finden Sie hier.