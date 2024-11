Ein 55-Jähriger ist am Freitagabend im Gießener Bahnhof durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden.

Das Opfer war am Treppenaufgang zu den Gleisen mit zwei Männern im Alter von 22 und 36 Jahren in Streit geraten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen.