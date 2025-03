Gießen: Mann mit Messer schwer verletzt

Bei einem Streit am Lahnufer bei Gießen ist am Mittwoch ein 23-Jähriger schwer mit einem Messer am Kopf verletzt worden.

Veröffentlicht am 13.03.25 um 17:44 Uhr









Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag vor Ort festgenommen. Der 27-Jährige war ebenfalls verletzt. Die beiden Männer sollen aufeinander eingeschlagen haben, bis der Festgenommene das Messer zückte.