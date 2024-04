Bei Durchsuchungen in Frankreich und mehreren deutschen Bundesländern, darunter auch in Hessen, sind insgesamt 19 Tatverdächtige in Gewahrsam genommen worden.

Sie stehen im Verdacht des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Materialien, wie die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hannover am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Die Razzia mit 300 Beamten fand bereits am vergangenen Samstag statt. In Hessen durchsuchten die Ermittler die Wohnung eines 74-Jährigen in Gießen. Laut Polizei bestand keine Fluchtgefahr, sodass der Mann nicht festgenommen wurde.