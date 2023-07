Große Menge Zigaretten in Felsberg gestohlen

Kurzmeldung Große Menge Zigaretten in Felsberg gestohlen

Drei Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren sollen in der Nacht zum Dienstag in einen Supermarkt in Felsberg (Schwalm-Eder) eingebrochen sein und Zigaretten im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen haben.

Nach Polizeiangaben vom Freitag wurde bei Durchsuchungen Diebesgut gefunden. Zwei der Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, einer wurde auf freien Fuß gesetzt.