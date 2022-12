Bei einer Müllentsorgungsfirma in Nordhessen ist ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt, darunter zwei Feuerwehrmänner. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin.

Videobeitrag Video Großeinsatz in Bad Arolsen: Verletzte bei Brand bei Müllentsorger Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach Angaben der Polizei geriet am späten Dienstagabend Müll in der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma im Bad Arolsener Ortsteil Mengeringhausen (Waldeck-Frankenberg) in Brand. Ein Anlieferer habe das Feuer um 22.48 Uhr bemerkt und gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Anlieferer erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Mittwochmorgen. Zwei Feuerwehrmänner wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Messungen der Schadstoffbelastung in der Luft ergaben später keine Gefahren für die Bevölkerung, wie die Polizei berichtete.

Warum sich der in der Halle abgelagerte Siedlungs-und Industriemüll entzündet hatte, ist unklar, ebenso die Schadenshöhe. Gefährliche Stoffe waren laut Polizei vom Brand nicht betroffen.