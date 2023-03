Die Anwohner aus dem Schlaf gerissen, das Gebäude geräumt, der Schaden groß: In einer Bankfiliale in Kronberg haben Automatensprenger offenbar gleich mehrere Explosionen herbeigeführt und Geld erbeutet.

Audiobeitrag Audio Geldautomatensprengung in Kronberg Audio Die Bankfiliale in Kronberg wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Bild © Michael Seeboth Ende des Audiobeitrags

Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Donnerstag im Stadtzentrum von Kronberg (Hochtaunus) gesprengt worden. Anwohner wurden durch mehrere Explosionen gegen 2 Uhr aus dem Schlaf gerissen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Beamten zufolge niemand.

Das Gebäude, in dem sich die Filiale der Deutschen Bank befindet, wurde so stark beschädigt, dass es vorübergehend geräumt werden musste. Die Bewohner wurden in der Zwischenzeit von der Feuerwehr betreut. Sie konnten in das Haus zurückkehren, nachdem ein Statiker Entwarnung gegeben hatte, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet sei.

Tür und Fenster herausgeschleudert

Vor der Bankfiliale in der Frankfurter Straße fanden Beamte Geldscheine. Experten der Spurensicherung waren vor Ort. Die Höhe der Beute und des Schadens war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sprach von einem großen Schaden am Gebäude. Die Eingangstür der Bank und Fensterscheiben wurden durch die Wucht der Explosionen herausgeschleudert, Glassplitter verteilten sich auf dem Gehweg und auf der Straße.

Zeugen berichteten von dunkel gekleideten Menschen, die in einem schwarzen Auto in Richtung der B455 flohen. Eine Großfahndung nach ihnen lief am Vormittag noch.

Gefahr durch Geldautomaten in Wohngebäuden "Ich weiß nicht, wie wir ruhig schlafen sollen" Noch Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten in ihrem Wohnhaus kämpft eine Familie mit den psychischen Folgen. Jetzt will die Sparkasse ein neues Gerät installieren - obwohl inzwischen auch die Polizei davor warnt, Automaten in Wohngebäuden aufzustellen. Die Familie hat Angst, dass die Angst wiederkehrt. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen