Ermittler haben im Raum Kassel Drogen im Wert von rund 750.000 Euro sichergestellt - unter anderem Kokain und Haschisch. Acht Verdächtige wurden im Zuge einer Razzia festgenommen.

Fahnder haben nach mehrmonatigen Ermittlungen acht mutmaßliche Drogenhändler im Kreis Kassel festgenommen. Das berichteten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Kassel am Freitag. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 34 und 42 Jahren. Ein Haftrichter ordnete gegen fünf von ihnen die Unterbringung in Untersuchungshaft an.

Spezialkräfte aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten am Dienstag bei Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen in und um Kassel Drogen im Straßenverkaufswert von 750.000 Euro sichergestellt: darunter 40 Kilo Kokain, Amphetamine, Marihuana und Haschisch.

Monatelange verdeckte Ermittlungen

Durchsucht wurden demnach Räume in der Stadt Kassel sowie in Immenhausen, Grebenstein und Niestetal im Kreis Kassel. Dabei seien neben den Drogen auch 29.000 Euro mutmaßliches Drogengeld, zahlreiche Kommunikationsmittel und weitere Beweismittel sichergestellt worden. Diese würden nun ausgewertet.

Die mutmaßlichen Täter seien bei umfangreichen, verdeckten Ermittlungen in den vergangenen Monaten ins Visier der Fahnder geraten. Die acht Männer stammen allesamt aus der Stadt und dem Kreis Kassel, ihnen wird ein reger Handel "mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Kassel sprach von einem großen Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität in Nordhessen.