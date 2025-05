Beim Versuch, sechs Fahrzeuge zu überholen, ist am Montag ein Motorradfahrer auf einer Landstraße bei Grünberg (Gießen) tödlich verunglückt.

Veröffentlicht am 05.05.25 um 22:10 Uhr

Nach Polizeiangaben wollte der erste Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 62 Jahre alte Biker über das Auto in ein Feld geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 27 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.