Brand nach Arbeiten an Öltank in Seligenstadt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Seligenstadt (Offenbach), das derzeit renoviert wird, ist am Montag ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden.

Feuerwehreinsatz in Seligenstadt Bild © 5vision.news

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer im Keller ausgebrochen, Qualm zog in die darüber liegenden Stockwerke. Nach ersten Ermittlungen könnten Arbeiten an einem Öltank den Brand ausgelöst haben. Dies müsse aber noch endgültig abgeklärt werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.