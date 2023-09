Hindernisse an Straßen erschweren Rettungskräften im Rhein-Main-Gebiet immer wieder den Weg zum Einsatzort.

"Vor allem in den Abendstunden in den engen Wohngebieten ist das ein permanentes Thema, wenn Ecken und Wendehammer zugeparkt sind", sagte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Frankfurt. Auch wenn "wo Autos kreuz und quer stehen" sei es ein Problem. Ein Sprecher vom Johanniter-Regionalverband Rhein-Main nannte in zweiter Reihe parkende Lieferwagen und Poller, die nicht in den Boden versenkt werden können, als häufige Hindernisse.