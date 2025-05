"Bestürzend und entsetzlich" Große Platanen in Frankfurt vermutlich vergiftet

Große Platanen in Frankfurt vermutlich vergiftet

Seit Jahrzehnten spenden sie Schatten am beliebten Merianplatz im Frankfurter Nordend – nun kämpfen die beiden Platanen ums Überleben. Die Stadt vermutet eine gezielte Vergiftung.

Bild © Grünflächenamt Frankfurt am Main

Der Frankfurter Merianplatz mit seinen zwei großen Platanen. Bild © Grünflächenamt Frankfurt am Main

Bei sonnigem Wetter ist auf dem Merianplatz im Frankfurter Nordend immer viel los: Kinder flitzen über den Spielplatz, Menschen sitzen in Cafés, andere flanieren auf der Berger Straße vorbei. Schatten spenden zwei riesige Platanen. Doch die "zeigen seit kurzer Zeit auffällige Schädigungen in den Kronen", wie die Stadt Frankfurt am Montag mitteilte. Von den wenigen Blättern sind nur einige grün, die meisten aber braun.

Noch ist die Ursache dafür nicht ganz klar, aber die Stadt hat eine Vermutung: "In der Gesamtbetrachtung verdichten sich die Hinweise, dass Unbekannte Hand angelegt haben und die beiden Bäume bewusst vergiftet wurden", heißt es in der Mitteilung.

Wurden die Bäume mutwillig beschädigt und vergiftet? Bild © Grünflächenamt Frankfurt am Main

So sind in der Rinde kreisrunde Löcher zu sehen, die offenbar von Unbekannten eingebohrt wurden, darunter tritt eine rotbraune Flüssigkeit aus. Nun soll ein Baumsachverständiger die genaue Ursache für den bedrohlichen Zustand der Bäume ermitteln.

"Niedertracht gegenüber unserer Umwelt"

"Es ist bestürzend und entsetzlich, dass zwei Bäume möglicherweise absichtlich und völlig grundlos massiv geschädigt wurden", sagte Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne). "Solch eine Niedertracht gegenüber unserer Umwelt ist mir unbegreiflich."

Sie hoffe, dass die Bäume noch gerettet werden können. "Sie gehören seit Jahren selbstverständlich zum Merianplatz und sind für die Menschen vor Ort von großem Wert", betonte Zapf-Rodríguez.

Laut Stadt wurden die beiden Platanen 1965 gepflanzt. Die Auswertung des Experten-Gutachtens soll dem Grünflächenamt in spätestens drei Wochen vorliegen. Dann wird sich zeigen, ob die beiden Bäume noch zu erhalten sind.