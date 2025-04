Beim Getränkehersteller RhönSprudel im osthessischen Ebersburg-Weyhers ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Ort stand eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwoch in Ebersburg-Weyhers (Fulda): In einer Halle des Getränkeherstellers RhönSprudel ist am frühen Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Über der Halle bildete sich eine schwarze Rauchwolke, die senkrecht in den Himmel stieg.

Auch die Flammen, die aus der Halle kamen, waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr war am Nachmittag noch mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Bevölkerung wurde gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Keine Verletzten, Ursache unklar

Das Unternehmen teilte auf hr-Anfrage mit, das Feuer sei im Bereich der Leerpaletten ausgebrochen und habe sich dann auf die Leerkästen ausgebreitet. Der Lagerbereich sei mit einer Brandschutzmauer gut abgesichert.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Über die Brandursache und Schadenshöhe konnten Unternehmen und Polizei zunächst keine Angaben machen.