Handtaschenräuber in Darmstadt in U-Haft

Ein 30-Jähriger soll in kürzester Zeit fünf Seniorinnen in Darmstadt beraubt haben.

Veröffentlicht am 26.02.25 um 10:36 Uhr

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten, sitzt der Mann jetzt in U-Haft. Er habe am Montag eine 90-Jährige umgestoßen und ihr die Handtasche geraubt. Nach kurzer Flucht wurde er festgenommen. Schnell stellte sich heraus, dass er wohl für mehrere Taten verantwortlich sei.