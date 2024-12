Haus in Hochheim nach Fettbrand unbewohnbar

Eine auf dem Herd stehen gelassene Pfanne mit Fett hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Hochheim (Main-Taunus) einen Brand ausgelöst und nach ersten Schätzungen der Feuerwehr für einen Schaden von etwa 150.000 Euro gesorgt.

Das Haus ist laut Polizei nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Ein 40-Jähriger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, weil er Rauchgas eingeatmet hatte.