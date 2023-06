Hausbrand beschädigt Kitagelände in Gießen

In der Nacht zum Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Gießen gebrannt.

Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Nach Polizeiangaben verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude. Teile des Hauses und der Außenbereich einer Kita sind nicht mehr nutzbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.