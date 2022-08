Herrenloser Koffer in Fulda ruft Polizei auf den Plan

Ein herrenloser Koffer hat am Mittwoch am Bahnhof in Fulda für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die Beamten sperrten einen größeren Bereich des Vorplatzes ab. Die Bahnsteige blieben für Reisende aber weiter erreichbar. Bei der Untersuchung des Gepäckstücks kam auch ein Sprengstoff-Spürhund der Polizei zum Einsatz. Der Koffer erwies sich schließlich als harmlos. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.