Müllsammler am Rhein unterwegs

Mehr als 50 Freiwilligengruppen haben an den Ufern des Rheins in Hessen und in Rheinland-Pfalz Müll aufgesammelt.

In allen Bundesländern, durch die der Rhein fließt, hätten insgesamt 40.000 Freiwillige bei der Aktion "Rhine CleanUp" auch 28 andere Flüsse von rund 300 Tonnen Müll befreit, teilten die Initiatoren am Samstag mit. Zwar hätten rund 10.000 Menschen weniger teilgenommen als 2023, die gesammelte Müllmenge sei aber ziemlich gleich geblieben. Der Müllsammeltag vereint Aktionen von Ortsgemeinden, Schulen, Vereinen oder Nachbarschaftsgruppen. Die Initiatoren stellen Mülltüten, Handschuhe und Greifer bereit.