Hessentag in Pfungstadt - 150.000 Besucher am Wochenende

Das erste Wochenende des Hessentags in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) ist von rund 150.000 Menschen besucht worden.

"Unsere Erwartungen werden in vielerlei Hinsicht voll erfüllt - sowohl hin- sichlich der Besucherzahlen als auch im Hinblick auf die vielen positiven und begeisterten Rückmeldungen unserer Gäste", sagte Bürgermeister Koch (SPD) am Montag. Der Hessentag hatte am Freitag begonnen. Die Veranstalter rechnen bis zum 11. Juni mit rund 600.000 Besuchern.