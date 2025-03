Hessische Skilifte am Wochenende in Betrieb

Noch einmal und möglicherweise zum letzten Mal in dieser Saison können Wintersportler an diesem Wochenende über die Pisten rutschen.

Auf der Wasserkuppe soll am Samstag und Sonntag der Märchenwiesenlift von 9.30 bis 18 Uhr in Betrieb gehen, auch die Märchenwiesenhütte und der Skiverleih öffneten, so ein Sprecher am Freitag. Auch in Willingen (Waldeck-Frankenberg) kommen Wintersportfans auf ihre Kosten. Bis Sonntag sind den Angaben zufolge der Sonnenlift, die 6er-Sesselbahn und das Förderband Ritzhagen sowie die Skilifte auf der Dorfwiese in Betrieb.