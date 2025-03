Die nächste Runde im Skisprung-Zirkus wird ohne ihn starten. Stephan Leyhe hat angekündigt, dass er im Sommer seine Karriere beenden wird. Den Willinger zieht es danach zurück in die Heimat.

Er werde sich nicht mehr auf eine weitere Saison vorbereiten, das erklärte der 33-Jährige. Damit wird der Weltcup am kommenden Wochenende in Lahti der letzte für ihn sein. Seine Leistung entspreche nicht mehr dem, was er früher konnte. Zudem fehle ihm die letzte Leidenschaft, um noch mal 110 Prozent zur Vorbereitung auf ein weiteres Jahr zu investieren, erklärte er der Waldeckischen Landeszeitung.

„Es gab sehr viele schöne Momente in meiner Karriere, an die ich mich immer gern zurückerinnern werde. Natürlich stechen die Olympia- und WM-Medaillen sowie der unvergessliche Erfolg beim Heim-Weltcup am Mühlenkopf in Willingen heraus“, sagte Leyhe. 2020 gewann er das Springen in seiner nordhessischen Heimat. Sein einziger Einzelsieg im Weltcup.

Olympische Medaillen im Team

In Teamwettbewerben feierte er mit den DSV-Adlern vier weitere Weltcupsiege, holte Gold bei der Nordischen Ski-WM 2019. Hinzu kommen einmal olympisches Silber 2018 in Pyeongchang und einmal Bronze 2022 in Peking.

"Wir verneigen uns vor den großartigen sportlichen Erfolgen von Stephan und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute", sagt der Willinger Ski-Club-Präsident und Weltcup-OK-Chef Jürgen Hensel.

Rückkehr ins Upland

Nach einem Sturz kurz nach seinem großen Triumph in Willingen riss Leyhe sich das Kreuzband und konnte danach nicht mehr so recht an seine Bestform anknüpfen. Zuletzt musste er um seinen Platz im A-Team kämpfen. Nun will Leyhe zurück ins Nordhessische ziehen und sich einem Architekturstudium widmen.