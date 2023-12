Auf der Fahrt zu einem Einsatz ist ein Rettungswagen im Kreis Offenbach mit einem Auto zusammengestoßen. Der Schaden ist enorm, alle Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes war an Heiligabend mit Blaulicht und Martinshorn auf der L3117 in Heusenstamm (Offenbach) unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es auf der Kreuzung zweier Landstraßen zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Die 19 Jahre alte Autofahrerin, die 30 Jahre alte Fahrerin des Rettungsfahrzeugs und ihr 54-jähriger Kollege wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden ist hoch. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt er bei 145.000 Euro.

Der genaue Hergang des Unfalls, der sich am Sonntag gegen 21.25 Uhr ereignete, wird noch ermittelt.