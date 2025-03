Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hilders (Fulda) hat sich ein 62-Jährger eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Die Polizei nimmt an, dass das Feuer am Samstagmorgen in der Küche des Mannes ausbrach. Sie schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die übrigen Bewohner des Hauses hatten sich ins Freie gerettet, bevor die Feuerwehr die Flammen löschte.