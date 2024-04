Wieder darf in Hessen ein Hörsaal nicht mehr betreten werden - diesmal an der Hochschule Fulda. In den letzten Monaten mussten an mehreren Uni-Standorten Gebäude geschlossen werden, nachdem an der Philips-Universität in Marburg eine Decke eingestürzt war.

Die Hochschule Fulda hat ein Gebäude aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nach einer standardmäßigen Routinekontrolle sei entschieden worden, das Gebäude 45 vorerst zu schließen, teilte die Hochschule am Freitagabend mit.

Und: "Weitere Untersuchungen finden aktuell statt." Für Fragen über weitere Details war die Pressestelle am Abend nicht mehr zu erreichen.

Hörsäle in Gießen und Darmstadt gespert

Hier kann vorerst nicht studiert werden. Bild © Medienkontor Fulda

Vor drei Monaten hatte die Justus-Liebig-Universität Gießen einen Hörsaal aus Sicherheitsgründen gesperrt - wegen eines Schadens an einer Decke. Auch ein Hörsaal der TU Darmstadt wurde im vergangenem Dezember gesperrt. Es hätten sich die Anzeichen verdichtet, dass einige Bauteile möglicherweise "nicht mehr ausreichend stabil sind".

Anfang Dezember war die Decke eines Hörsaals der Marburger Philipps-Universität eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand, zu diesem Zeitpunkt hatte sich niemand in dem Gebäude aufgehalten. Wie die Uni mitteilte, kann das betroffene Gebäude noch monatelang nicht genutzt werden.