Die Universität in Gießen hat einen historischen Hörsaal vorsorglich geschlossen, um eine mögliche Einsturzgefahr zu prüfen. In Marburg war kürzlich ein Vorlesungssaal eingestürzt.

Nach Angaben der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen handelt es sich um einen kleineren Hörsaal mit 124 Sitzplätzen. Der Raum werde voraussichtlich bis zum Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters gesperrt bleiben. Grund ist demnach, dass die Deckenkonstruktion über dem Hörsaal statisch untersucht werden soll.

Demzufolge waren bereits Dachdeckerarbeiten veranlasst worden, nachdem das Dach über der Hörsaaldecke an mehreren Stellen undichte Stellen aufgewiesen hatte. Nun geht es darum auszuschließen, dass das Regenwasser das Tragwerk beschädigt hat. Bis zum Abschluss der Überprüfung bleibe der Hörsaal gesperrt, teilte die Uni am Donnerstag mit.

"Keine Parallelen zu Marburger Gebäude"

Nach dem Einsturz einer Hörsaal-Decke in Marburg will die Uni Gießen nun genauer hinschauen und führt derzeit zusätzliche Begehungen durch. "Es werden dabei insbesondere Räume in den Blick genommen, die aus einer ähnlichen Bauzeit stammen wie der in Marburg eingestürzte Hörsaal bzw. ähnliche Konstruktionen aufweisen", hieß es der Mitteilung.

Bei dem Hörsaal gebe es allerdings keine Parallelen zu dem Marburger Gebäude. Im Landgrafenhaus haben derweil die Aufräumarbeiten begonnen. Der betroffene Hörsaal kann wohl für ein Jahr nicht genutzt werden.

Zuletzt 2017 renoviert

In dem in Gießen gesperrten Hörsaal finden Veranstaltungen vor allem des Fachbereichs Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement statt. Dieser sei bereits informiert worden. Geplante Lehrveranstaltungen sollen verlegt werden.

Das Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Hauptgebäude der JLU wurde im Jahr 1895 erbaut. Der historische Hörsaal wurde 2017 zuletzt renoviert, wobei neben einem neuen Anstrich ein zweiter Fluchtweg geschaffen wurde.

Auch an der Technischen Universität (TU) Darmstadt bleibt ein großer Vorlesungssaal wohl bis zum Frühjahr gesperrt. Hier hatten sich erste Anzeichen für Einsturzgefahr verdichtet.