Hochwertige Sportartikel in Pfungstadt geklaut

Kurzmeldung

Einen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Lagerhalle eines Textilunternehmens in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) verursacht.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch stahlen sie 740 Paar Sportschuhe sowie Schwitzanzüge und weitere Sporbekleidung. Den Angaben zufolge hatten es die Diebe gezielt auf hochwertige Produkte abgesehen.