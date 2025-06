Hoher Schaden an Caritas-Gebäude in Wiesbaden

Ein Feuer in einer Großküche in Wiesbaden hat ein Gebäude der katholischen Caritas beschädigt. Dort befindet sich die Berufsorientierung für Langzeitarbeitslose. Es entstand hoher Sachschaden.

In einer Großküche in Wiesbaden Stadtteil Biebrich ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand teilweise in Vollbrand, die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auch auf das andere Gebäude übergriff. Verletzt wurde niemand.

250.000 Euro Schaden

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eine Viertelmillion Euro. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, am Vormittag gab es noch umfangreiche Nachlöscharbeiten.

In dem Gebäudekomplex "An der Kupferlache" befindet sich die Berufsorientierung für Langzeitarbeitslose der katholischen Caritas. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar.