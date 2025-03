Hoher Schaden bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Lorch ist am Samstag ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Veröffentlicht am 09.03.25 um 09:45 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Angaben der Polizei vom Sonntag brach das Feuer im Keller aus und breitete sich schnell auf das ganze Haus aus. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig und leicht verletzt verlassen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.