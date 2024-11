Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Mühlheim

Ein Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in Mühlheim (Offenbach) hat am Freitagabend einen hohen Schaden verursacht.

Nach Polizeiangaben war die Ursache zunächst unklar. Das Gebäude in der Rodaustraße ist vorerst unbewohnbar. Ein Hausbewohner kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 300.000 Euro.