Hoher Schaden, eine Verletzte bei Brand in Ihringshausen

Beim Brand eines zweistöckigen Wohnhauses in Fuldatal-Ihringshausen (Kassel) ist am Sonntag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Die Feuerwehr holte mit einer Drehleiter zwei Personen vom Balkon im ersten Stock. Die übrigen Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, wie die Polizei mitteilte. Eine 68-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.