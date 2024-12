Hoher Schaden nach Autobrand in Seligenstadt

Ein vor einem Haus geparktes Auto in Seligenstadt (Offenbach) ist in der Nacht zum Montag in Brand geraten.

Veröffentlicht am 16.12.24 um 10:38 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei brannte das Elektroauto vollständig aus. Die Garage, die Fassade und das Innere des Wohngebäudes wurden durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Ein Auto, das auf dem Nachbargrundstück stand, wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf mehr als 100.000 Euro.