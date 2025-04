Feuer in Gebäude in Schwalmstadt

In einem Mehrparteienhaus in Schwalmstadt-Treysa ist in der Nacht zum Samstag ein Brand entstanden.

Veröffentlicht am 26.04.25 um 07:34 Uhr







Laut Polizei konnte die Feuerwehr 24 Menschen aus dem dreistöckigen Gebäude evakuieren. Vier Männer erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Den Schaden schätzten die Beamten auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in einem Anbau ausgebrochen, die Brandursache sei noch unklar.