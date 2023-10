Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Frankfurter Innenstadt Pfefferspray versprüht.

Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt. Die Täter hatten den Gastraum, in dem sich 15 Personen befanden, betreten und das Spray unvermittelt versprüht. Es müsse geprüft werden, ob die Tat einen homophoben Hintergrund habe, so die Polizei.