Hotel-Dieb am Flughafen Frankfurt gefasst

Ein von Malta per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Dienstag am Flughafen Frankfurt festgenommen worden.

Der 29-Jährige arbeitete laut Polizei als Hotelangestellter auf der Mittelmeerinsel. Er soll die Videoüberwachungsanlage des Hotels ausgeschaltet und dann insgesamt 12.797 Euro erbeutet haben. Bis zu seiner Überstellung nach Malta bleibt er in einer Justizvollzugsanstalt.